Ереван, 15 августа, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с трагедией в Ереване, случившейся днём 14 августа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего взрыва на территории торгового центра «Сурмалу». Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» на складе пиротехнических материалов погибли три человека, около 60 получили ранения, 25 человек пропали без вести. Поступившие сигналы о минировании ряда военных и гражданских объектов в Ереване оказались ложными.

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