Чусовой, Пермский край, 15 августа, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Девочку шести лет, пропавшую в Чусовском городском округе Пермского края, нашли мёртвой в колодце после двух дней поисков. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба регионального управления Следственного Комитета России.

marc-hatot Потерявшийся ребенок

Девочка пропала в посёлке Верхнечусовские Городки вечером 12 августа. Уточняется, что девочка отправилась в магазин, находившийся поблизости, с разрешения родителей. Когда через полчаса ребёнок не вернулся, родители подняли тревогу.

Девочку искали сотрудники правоохранительных органов и волонтёры, всего в поисках приняли участие около 600 человек. Тело девочки было найдено волонтёрами в колодце с водой, который до этого не раз уже был проверен поисковыми группами. Ведётся работа по извлечению тела ребёнка.

Следователями после пропажи девочки было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время начато расследование по факту обнаружения тела ребёнка.

Отмечается, что Верхнечусовские Городки — это небольшой посёлок на берегу реки Чусовой, в котором проживает около двух тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела СК РФ по факту исчезновения ребёнка в Пермском крае.