Канберра, , 02:03 — REGNUM Оплатить учёбу и проживание своей дочери в Великобритании просит подписчиков в социальных сетях посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, дочь отправилась в Великобританию, где начнёт обучение в Университетском колледже Лондона. Мирошниченко просит подписчиков помочь ему с деньгами, чтобы оплатить первый год обучения и проживания студентки.

Расходы составят 30 тысяч фунтов стерлингов. Эту сумму сам Мирошниченко выделить не в состоянии, однако о выборе другого учебного заведения речи не идёт.