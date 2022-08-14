Москва, 15 августа, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Предстоящая зима станет важным тестом для Германии. О мрачных прогнозах немецких экспертов и предпринимателей сообщил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос. Как это скажется на экономике и промышленности Германии? Прогнозы германских экспертов и предпринимателей достаточно мрачные. Зима станет важным тестом», — указал Пушков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что запасы газа, имеющиеся у Германии в данный момент, являются недостаточными, чтобы пережить зиму без поставок российского голубого топлива, известил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью Bild am Sontag.

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