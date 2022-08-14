Минск, 15 августа, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Минск получает сигналы от Запада о готовности сотрудничать. Об этом телеканалу ОНТ сообщил глава белорусского правительства Роман Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

«Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много», — сказал он.

По словам Головченко, санкции, которые вводятся и в отношении России, и в отношении Белоруссии «рикошетом бьют по тем, кто это делает». В частности, Европа готовится к тяжелейшей зиме. При этом белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить вопрос для населения.

«Я думаю, что очень скоро мы увидим определенные изменения. Знаете, человек всегда голосует, как говорится, холодильником», — считает премьер Белоруссии.

Ранее Головченко заявлял, что, несмотря на действующий режим санкций, Белоруссия продолжает торговать с ЕС и США. Он указал, что «за полгода экспорт в так называемые недружественные страны составил 3,5 млрд долларов».

ИА REGNUM напоминает, что западные страны используют санкционный режим против белорусских товаров. При этом эти товары регулярно появляются на рынках государств ЕС, несмотря на то, что товарооборот между Белоруссией и Евросоюзом рухнул примерно на 25%.