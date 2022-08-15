Ереван, , 01:34 — REGNUM Все сигналы о минировании ряда военных и гражданских объектов в Ереване оказались ложными. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Ереван Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что сапёры МЧС и полиции совместно с кинологами провели проверку десяти станций метрополитена в Ереване, торговых центров, зоопарка, здания парламента Армении, церкви Св. Григора Лусаворича (Григория Просветителя) и других важных военных и гражданских объектов. Никаких взрывных устройств и взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В настоящее время работа метрополитена возобновлена в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на ереванском рынке «Сурмалу» на складе пиротехнических материалов. В результате взрыва три человека погибли, около 60 получили ранения, 25 человек пропали без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: После взрыва в Ереване пропали без вести 25 человек