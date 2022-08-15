15 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили визит делегации американских конгрессменов во главе с сенатором на Тайвань.

Светлана Рыбина, , 08:00 — REGNUM Сообщение министерства иностранных дел Тайваня о том, что на остров прибыла делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки, спровоцировало обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Удивительным для пользователей интернета оказался не сам факт прилёта на Тайвань самолёта, гружённого целым рядом высокопоставленных американских политиков, а скорее то, насколько тихо и без скандалов он сел на этот злополучный остров.

Ведь совсем недавно посещение Тайваня спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси возбудило Китайскую Народную Республику так сильно, что многим начала мерещиться третья мировая война. Теперь же американская элита принялась летать на Тайвань словно к себе домой, не встречая никаких эмоциональных всполохов со стороны Китая.

«Расшатывают лодку. Вот только и сами потонуть могут», — отметила Елена Д.

Некоторые комментаторы убеждены, что американские политики посещают Тайвань не для того, чтобы поделиться с коллегами своим опытом или наладить торговые отношения. Вся суть таких визитов заключается в том, чтобы продемонстрировать, что у Китая напрочь отсутствует даже тень возможности как-то повлиять на остров.

«Они считают, что всё дозволено и безнаказанно. Развязать войну на чужой территории — это для них цель, перед которой они не видят препятствий. Тем более что Китай доказал, что идти на ответное обострение он не готов», — пишет Ольга П.

Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань Официальный сайт президента Тайваня

Часть людей полагает, что «небесное спокойствие», с которым Китай взирает на посещение Тайваня высокопоставленными американскими особами, может говорить о том, что КНР не планирует более решительных действий в отношении как США, так и тайваньского руководства.

«А китайцы теперь чем планируют ответить? Опять учения объявят и поугрожают вслед улетевшим американцам?» — интересуется Семён К.

«Да плевать США хотели на этот Китай. Они прекрасно знают, что им ничего не будет. Тем более что воевать Китай с США никогда не решится. Будут с трибуны руками махать, да и только», — считает Анна Е.

«Китай может ответить, причём жёстко. Просто ситуация неоднозначная. Мир на пороге экономической катастрофы. США грозят большие проблемы в экономике. Китаю — меньше, но тоже может быть неприятная ситуация. А Китай — развивающаяся страна. Там всё завязано на непрекращающемся росте, что позволяет всей машине государственной идти вперёд. Выйди из строя одно колесо, и машина остановится!» — написал Александр Н.

Нашлись и те, кто всё-таки надеется, что Китай по достоинству ответит Америке и Тайваню за свою поруганную честь.

«Китай будет разбираться с Тайванем, если тот решит пойти не тем курсом, при этом Китай ничего Америке не сделает. Это не в его интересах. Да, он не может повлиять на Штаты, но вот у Тайваня могут возникнуть серьёзные проблемы, после которых тамошние власти очень сильно пожалеют, что связались с американцами. Тем более что США никогда не придут на помощь Тайваню. Себе дороже», — уверена Вера Ч.

Напомним, 14 августа министерство иностранных дел Тайваня сообщило в Twitter о том, что на остров прибыла делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки.