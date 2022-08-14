Париж, 15 августа, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировали сейсмологи в Тихом океане возле группы коралловых островов Луайоте (Лоялти), которые относятся к Новой Каледонии, принадлежащей Франции. Об этом 15 августа сообщил геологический центр США (USGS).

aitoff Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 00:04 мск, их эпицентр располагался в 320 км на восток от населённого пункта Тадин, где проживают около 7,4 тыс. человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром — город Мон-Дор — располагался в 450 км на восток от эпицентра.

Очаг землетрясения находился на глубине 80 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,8, которое произошло в Тихом океане у берегов государства Вануату.