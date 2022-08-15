Амстердам, 15 августа 2022, 00:58 — REGNUM В обмелевших реках Европы обнаружены так называемые «голодные камни», предупреждающие о грядущих засухе, неурожае и голоде. Об этом сообщает нидерландская газета NU.
Первые надписи на камнях появились ещё в XV веке. Пометки о рекордно низком уровне воды в реках обычно скрыты под водой. Как утверждают историки, во время засухи камни становятся видны на поверхности, что сулит засуху, неурожай и голод.
Такие камни особенно часто можно увидеть в руслах Рейна и Эльбы.
Известно, что сообщения об обнажении «голодных камней», предупреждающих о дефиците воды, появлялись в 1918 году во время Первой мировой войны.
ИА REGNUM сообщало, что около половины стран Европейского союза страдают от засухи, в связи с чем, Евросоюзная комиссия предлагает начать вторичное использование сточных вод из городских очистных сооружений. Вместе с тем продолжающееся обмеление рек приведёт к усугублению энергетического кризиса в ЕС, писало ранее издание Bloomberg.
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