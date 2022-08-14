Амстердам, 15 августа, 2022, 00:58 — ИА Регнум. В обмелевших реках Европы обнаружены так называемые «голодные камни», предупреждающие о грядущих засухе, неурожае и голоде. Об этом сообщает нидерландская газета NU.

Pixabay.com Засуха

Первые надписи на камнях появились ещё в XV веке. Пометки о рекордно низком уровне воды в реках обычно скрыты под водой. Как утверждают историки, во время засухи камни становятся видны на поверхности, что сулит засуху, неурожай и голод.

Такие камни особенно часто можно увидеть в руслах Рейна и Эльбы.

Известно, что сообщения об обнажении «голодных камней», предупреждающих о дефиците воды, появлялись в 1918 году во время Первой мировой войны.

ИА REGNUM сообщало, что около половины стран Европейского союза страдают от засухи, в связи с чем Евросоюзная комиссия предлагает начать вторичное использование сточных вод из городских очистных сооружений. Вместе с тем продолжающееся обмеление рек приведёт к усугублению энергетического кризиса в ЕС, писало ранее издание Bloomberg.

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