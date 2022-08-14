Севастополь, 15 августа, 2022, 00:38 — ИА Регнум. В Севастополе на две недели продлён желтый уровень террористической опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве города.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Жёлтый уровень опасности продлён «на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению». Меры безопасности в Севастополе максимально усилены.

Режим будет действовать до 29 августа.