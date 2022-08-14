Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Один человек погиб, пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ленинградской области. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём на 101-м километре автотрассы «Скандинавия». По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Venza совершил выезд на полосу встречного движения, пересёк при этом сплошную линию дорожной разметки и столкнулся с автомобилем Renault Sandero.

В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель Renault Sandero. Пострадали женщина-пассажир Renault, а также водитель и трое пассажиров автомобиля Toyota, среди которых двое детей семи и десяти лет. Трое взрослых госпитализированы в тяжёлом состоянии, у детей состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ДТП начата проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека и 17 пострадавших при наезде автомобиля на людей в штате Пенсильвания (США).