Пекин, , 00:29 — REGNUM Визит американских конгрессменов на Тайвань — это новый ход американцев в устроенной ими «игре с огнем», заявил 14 августа спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, 14 августа вслед за спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань прибыла группа из пяти конгрессменов. Они заявили о намерении встретиться с руководителями Тайваня и обсудить с ними двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности.

«Те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», прекратить вмешательство во внутренние дела Китая», — заявил Сяомин.