Пекин, 15 августа, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Визит американских конгрессменов на Тайвань — это новый ход американцев в устроенной ими «игре с огнем», заявил 14 августаспецпредставитель правительстваКитаяпо делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Как сообщалось ранее, 14 августа вслед за спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань прибыла группа из пяти конгрессменов. Они заявили о намерении встретиться с руководителями Тайваня и обсудить с ними двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности.

«Те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», прекратить вмешательство во внутренние дела Китая», — заявил Сяомин.