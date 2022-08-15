Белград, , 00:22 — REGNUM Несколько тысяч человек 14 августа приняли участие в шествии в защиту традиционных ценностей в Белграде.

Белград Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники акции несли национальные флаги и иконы. Они протестовали против планов провести в Белграде в сентябре 2022 года общеевропейский гей-парад.

«В защиту Сербии, семьи, детей, школ и святынь от анонсированного содомитского унижения, которые агрессивно навязывает нам мировой ЛГБТ», — сказано в призыве организаторов акции.

Шествие прошло по центру Белграда от здания патриархии мимо национального парламента и резиденции президента Сербии.