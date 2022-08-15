Москва, , 00:22 — REGNUM Серийную версию нового беспилотного летательного аппарата ZALA 421-24 представила входящая в концерн «Калашников» компания ZALA AERO. Техника уже прошла испытания.

Беспилотник концерна «Калашников» Rostec.ru

По словам разработчиков, БПЛА квадрокоптерного вида ZALA 421-24 устойчив в работе в условиях подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Как пишет РБК, беспилотник способен оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности. Техникой можно управлять из транспортного средства.

В воздухе аппарат может находиться более 30 минут, развивая скорость до 30 км/ч. Дальность связи превышает 3,5 километра.