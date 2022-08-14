Дамаск, 14 августа 2022, 23:40 — REGNUM Израильские ВВС атаковали ракетами расположение Сирийской арабской армии: трое военнослужащих правительственных войск Сирии погибли, сообщает 14 августа SANA.
Кроме того, ещё трое сирийских военных ранены. Атака, по данным сирийского командования, была предпринята израильтянами в 20:50 (время местное) со стороны Ливана.
Отмечается, что несколько ракет ВВС Израиля сирийцам удалось уничтожить средствами ПВО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об атаке ВВС Израиля по сирийским объектам в провинции Тартус.
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