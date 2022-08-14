Дамаск, 14 августа, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Израильские ВВС атаковали ракетами расположение Сирийской арабской армии: трое военнослужащих правительственных войск Сирии погибли, сообщает 14 августа SANA.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

Кроме того, ещё трое сирийских военных ранены. Атака, по данным сирийского командования, была предпринята израильтянами в 20:50 (время местное) со стороны Ливана.

Отмечается, что несколько ракет ВВС Израиля сирийцам удалось уничтожить средствами ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об атаке ВВС Израиля по сирийским объектам в провинции Тартус.