Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Контракт Польши на тысячу танков K2 «Чёрная пантера» производства Южной Кореи вызвал критику со стороны военного эксперта Даниэля Гура из США, сообщает 14 августа 19fortyfive.

Танк К2 «Чёрная пантера» 권순삼, 국방시민연대

Эксперт отмечает, что Польша поступила «странно», ведь эти танки не так просто совместить с теми боевыми системами, что уже есть у НАТО — придётся вести разработки для такой совместимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля глава минобороны Польши объявил, что республика решила купить вооружения в Южной Корее. Речь шла не только о танках «Чёрная пантера», но и о самолётах.

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