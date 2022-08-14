Ереван, 14 августа, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Армении 14 августа возбудили два уголовных дела после взрыва на ереванском рынке «Сурмалу».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Дела возбуждены по статьям о нарушениях правил пожарной безопасности и нарушениях правил хранения и использования легковоспламеняющихся и горючих веществ.

Утром 14 августа на ереванском рынке «Сурмалу» произошел взрыв на складе пиротехнических материалов. Три человека погибли, 27 пропали без вести, около 60 получили ранения. Разбор завалов продолжается.