Кадыров сообщил о занятии стратегически важной позиции под Северском
Бахмут, ДНР, 14 августа, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под Северском (Донецкая Народная Республика), сообщил 14 августа в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
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«Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обречённо посматривать в сторону Киева. Также бойцы спецподразделения провели успешную операцию и уничтожили укрепрайон бандеровцев», — отметил Кадыров.
В настоящее время идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска, добавил он.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о полном освобождении посёлка Пески, а в министерстве информации ДНР — о значительном продвижении союзных сил на угледарском направлении.