В жилом доме на юго-востоке Москвы произошла утечка газа — СМИ
Москва, 14 августа, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Трое жильцов дома на улице 40 лет Октября и несколько врачей отравились неизвестным веществом, передает 14 августа ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Скорая помощь
Предполагаемая причина отравления — повышенное содержание в воздухе угарного газа, образовавшееся в результате утечки.
Жильцов дома эвакуировали, для временного размещения людей на место происшествия направлено два автобуса, передает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта Москвы.