Москва, , 22:12 — REGNUM Численность населения Земли превысило восемь миллиардов человек, таковы данные сервиса Countrymeters на 14 августа.

Земной шар

В настоящее время численность населения планеты, по оценке сервиса в режиме реального времени, составляет 8,009 миллиарда человек.

Численность населения России, по данным Countrymeters, составляет 146,06 миллиона человек, страна занимает девятое место в мире по этому показателю.

По данным Фонда народонаселения ООН, численность населения Земли превысило отметку в 7 миллиардов человек в октябре 2011 года.