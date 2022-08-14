Луганск, , 22:20 — REGNUM Командир взвода украинского нацбатальона «Кракен» Дмитрий Стрельников, сдавшийся в плен в районе посёлка Белогоровка (ЛНР), рассказал, что его солдаты бросили его с тяжёлым ранением. В итоге он потерял руку.

Бегство ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При отступлении боевики «Кракена», который позиционирует себя как элитное подразделение, но на самом деле таковым не является, оставили под деревом своего ранено командира «и ушли».

Стрельников рассказал, что прождал до утра и «пополз в лес», через двое суток его нашли русские солдаты. Ему оказали медицинскую помощь, затем вывезли из зоны боевых действий.

По поводу уровня боевой подготовки «Кракена» он высказался вовсе не так, как пытается показать украинская пропаганда. Боевую подготовку он оценил по пятибальной системе «на два»:

«Умели передвигаться по два — по три человека, собирать и разбирать автомат и стрелять из автомата. Так чтобы идти штурмовать, наше роту абсолютно не учили».

Напомним, украинское подразделение теробороны «Кракен», входящее в состав нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было создано ВСУ после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

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