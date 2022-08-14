Луганск, 14 августа, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Командир взвода украинского нацбатальона «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Стрельников, сдавшийся в плен в районе посёлка Белогоровка (ЛНР), рассказал, что его солдаты бросили его с тяжёлым ранением. В итоге он потерял руку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство ВСУ

При отступлении боевики «Кракена» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который позиционирует себя как элитное подразделение, но на самом деле таковым не является, оставили под деревом своего раненого командира «и ушли».

Стрельников рассказал, что прождал до утра и «пополз в лес», через двое суток его нашли русские солдаты. Ему оказали медицинскую помощь, затем вывезли из зоны боевых действий.

По поводу уровня боевой подготовки «Кракена» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он высказался вовсе не так, как пытается показать украинская пропаганда. Боевую подготовку он оценил по пятибальной системе «на два»:

«Умели передвигаться по два — по три человека, собирать и разбирать автомат и стрелять из автомата. Так, чтобы идти штурмовать, нашу роту абсолютно не учили».

Напомним, украинское подразделение территориальной обороны «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящее в состав нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было создано ВСУ после начала спецоперации ВС РФ на Украине.