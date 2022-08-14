Пекин, 14 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Западные уверения в том, что все беды европейцев от России и Китая, теряют силу в связи с событиями на Украине и американским участием во всём происходящем, пишет 14 августа Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бессонница. Зеленский. США и Украина

В статье Сюэ Лю говорится, что из-за ситуации на Украине европейцы уже многое потеряли: они столкнулись с нарастанием энергетического кризиса, с ростом цен.

Экономика европейских стран терпит убытки, что грозит правителям социальными протестами. Европейцы начинают замечать, что, вероятно, вовсе не Россия и Китай довели их до такого состояния и что не эти страны являются угрозой.

Напротив, Россия является для стран Европы соседом, Китай — важным рынком сбыта. Портить с ними отношения европейцам невыгодно, так что пропаганда США уже не работает, как того хотелось американскому руководству. В итоге Штаты теряют ЕС как союзника.