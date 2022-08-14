Ереван, 14 августа, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Сигнал о минировании ереванского метро оказался ложным, транспорт возобновил работу в обычном режиме, сообщили 14 августа в пресс-службе метрополитена столицы Армении.

Artem Sefekyan Ночной Ереван

После поступления сигнала о минировании днем в четверг была проведена эвакуация пассажиров и персонала метро.

Утром 14 августа на ереванском рынке«Сурмалу» произошел взрыв на складе пиротехнических материалов. Вминистерстве здравоохранения Армении сообщили, что в результате взрыва два человека погибли, около 60 получили ранения.