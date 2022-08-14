Эр-Рияд, 14 августа, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Крупные вложения сделал саудовский принц Аль-Валид ибн Талал в российские компании, сообщает 14 августа Bloomberg.

Saly Bechsin Саудовская Аравия

Агентство уточняет, что бизнесмен вложил более $500 млн в акции Газпрома, Роснефти и «Лукойла», причём сделал он это 22 февраля — за два дня до начала спецоперации ВС РФ на Украине.

По данным Forbes, Аль-Валид ибн Талал, по состоянию на 2017 год, занимал 45-е место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивалось в $18,7 млрд.