Южный, Украина, 14 августа, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Сухогруз Brave Commander с украинским зерном, которое будет доставлено в Эфиопию, выйдет из порта Южный завтра, 15 августа, написал 14 августа в запрещённой в РФ соцсети министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Балкеры под погрузкой

Зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН балкер, по его данным, прибыл в Южный 12 августа. На нём в Эфиопию будет доставлено свыше 23 тысяч тонн пшеницы.

«Уже завтра планируем отправку судна в Эфиопию», — уточнил украинский чиновник.

Напомним, в конце июля Россия и ООН в Стамбуле подписали совместный меморандум о разблокировке выхода из портов судов с украинским зерном.