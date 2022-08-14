14 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что американские военные незаконно вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью.

Артур Савин, , 21:15 — REGNUM Материал сирийского государственного агентства SANA, согласно которому американские военные незаконно вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью через нелегальный переход «Аль-Махмуди», вызвал бурный интерес со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Подавляющее большинство комментаторов не было удивлено тому факту, что главный мировой полицейский, возомнивший себя гегемоном, решил в обход любых законов и человеческой морали попросту похитить нефть, добывающуюся на территории чужого государства.

Американцев даже не смутил тот факт, что о нелегальной транспортировке нефти в Ирак знает уже полмира. Наплевав на всех, военные США провезли цистерны с нефтью через контрольно-пропускной пункт, существование которого противоречит любым нормам и правилам, и в первую очередь законодательству Сирийской Республики.

«Её вывозят из Сирии, чтобы раздать нуждающимся в бедных странах сразу после зерна из Украины. Только вот почему-то украинское зерно так до бедных стран и не добралось», — напомнил Евгений С.

«В Афганистане Пентагон и ЦРУ брали под контроль посевы мака и производство наркотиков, устроив наркотрафик с помощью ВВС США через воздушный мост Кабул — Рамштайн. Теперь американцы банчат ворованной нефтью. Ещё раньше оптом поставляли в Штаты наркотики в связке с никарагуанскими «Контрас». Демократия прекрасна, знаете ли!» — подметил Андрей Б.

Некоторые комментаторы задаются справедливым вопросом: а куда же в этот момент подевались все международные организации, так зорко бдящие за Российской Федерацией и Китаем? Неужели преступления американцев для них — не столь важная тема, сколько любой чих со стороны суверенных стран, противостоящих гегемонии Запада?

«А ООН, видимо, отвернулась в сторону и сделала вид, что ничего не видела? Впрочем, не удивлён», — отметил Радион Д.

Слепой Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Леонид Нечаев. 1975. СССР

Часть людей полагает, что Ирак в этом случае выступает в качестве полноценного соучастника преступления. И тот факт, что Америка насадила этой республике свой марионеточный режим, для Фемиды не играет никакой роли.

«Я правильно понимаю, что американцы своровали нефть у сирийского народа и с помощью террористов перевезли её нелегальным образом на территорию Ирака?» — спрашивает Андрей П.

Ряд пользователей уверен, что энергетический кризис будет вынуждать американцев и впредь действовать очень грязно, обнажая свою гнилую сущность перед всем миром.

«Пошла вода горячая. Штаты сейчас из-за кризиса экономического будут свои крохи со всего мира собирать», — указывает Еся Г.

Нашлись и те, кто считает необходимым объяснить Америке и её союзникам, что так, как было раньше, быть уже не может, и что у каждого преступления будет своя цена.

«Армия Соединённых Штатов Америки последовательно грабит чужие страны и контрабандой доставляет себе их энергоресурсы. Гегемон всё ещё не понял, что мир изменился. Пора бы ему на это намекнуть», — предлагает Фрай Х.

Напомним, 14 августа сирийское государственное агентство SANA опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому американские военные незаконно вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью через нелегальный переход «Аль-Махмуди».