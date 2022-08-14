Киев, , 20:29 — REGNUM Австралийский сенатор Дэвид Вэн находится в расположении украинской армии: он прибыл в зону боевых действий в Донбассе, передаёт 14 августа 7News.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Приводятся кадры, на которых политик снялся на фоне переданных ВСУ австралийских броневиков Bushmaster.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 единиц Bushmaster переданы ВСУ австралийскими властями «в помощь» после начала спецоперации ВС РФ по денацификации.

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