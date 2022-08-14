Киев, 14 августа, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Австралийский сенатор Дэвид Вэн находится в расположении украинской армии: он прибыл в зону боевых действий в Донбассе, передаёт 14 августа 7News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Приводятся кадры, на которых политик снялся на фоне переданных ВСУ австралийских броневиков Bushmaster.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 единиц Bushmaster переданы ВСУ австралийскими властями «в помощь» после начала спецоперации ВС РФ по денацификации.