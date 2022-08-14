14 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Главный урок, который давно пора усвоить республикам бывшего СССР, — стабильность, развитие и мир к ним могут принести только тесные отношения с Россией.

Евгений Цоц, , 20:51 — REGNUM Распад СССР вскрыл раны, которые продолжают кровоточить до сих пор. Одним из первых на постсоветском пространстве произошёл конфликт между Грузией и искусственно включённой в её административные границы Абхазией. 14 августа 1992 года началось вторжение грузинских войск в республику для подавления «абхазского сепаратизма». Остановить боевые действия позволила активная позиция России, которая смогла усадить стороны за стол переговоров.

Флаг СССР Дарья Антонова © ИА REGNUM

Абхазия когда-то входила в состав Грузии, но было это давным-давно, с X по XV века. Долгое время территория страны находилась под властью Турции, однако после серии антитурецких восстаний в 1810 году вошла в состав России на правах автономии, сохранявшейся до 1864 года. Далее, до конца существования Российской империи, Абхазия подчинялась царской администрации на Кавказе. В 1921 году Абхазская ССР вошла в состав Грузинской ССР, с 1931 года — на правах автономной республики.

Если сосуществование в рамках единой территориальной структуры для Грузии и Абхазии в составе СССР не было проблемой, то после распада Советского Союза Сухум сразу объявил о своей независимости. Однако Тбилиси мириться с потерей земли не пожелал и организовал полномасштабную военную кампанию, задействовав помимо сухопутных соединений авиацию и флот. Грузинской армией в те годы управлял угар национализма, поэтому очевидцы тех событий рассказывают о многочисленных преступлениях против мирного населения, совершёнными радикалами в форме военнослужащих, о направленных на жилые кварталы реактивных системах залпового огня «Град» и «Ураган».

Разделение на куски исторической России стало трагедией для её народов, привело к безвластию, росту преступности и национализма. Население из разных уголков некогда великой страны оказалось лицом к лицу с настоящими отморозками. Усугубили ситуацию административные реформы, проходившие в годы Советского Союза и бросившие вызов естественному ходу событий. Почему Абхазия, когда-то добровольно вошедшая в состав России, вдруг стала Грузией, логичных объяснений не было.

Полуразрушенный Сухуми. На заднем плане виден Дом правительства Абхазии P. Kinareevski

Возможно, когда-то в пересмотре границ имелся смысл. В этом вопросе необходимо разбираться историкам с их глубокими знаниями обстоятельств и нюансов. Например, известно, что предоставление Нагорному Карабаху статуса автономии в составе Азербайджанской ССР на долгие годы заморозило уже существовавший в начале XX века конфликт. Но болевые точки постсоветского пространства возникли именно там, где ранее шёл территориальный передел. Самый большой и понятный сейчас пример — Украина, которая приросла русскими (и не только) территориями, в том числе получила Крым. К чему это привело, мы видим.

Ключевым источником конфликтов на пространствах бывшего Советского Союза стал национализм. А именно окраинный национализм, охвативший многие народы в форме русофобии и крайнего неприятия своих соседей. Их убедили в шовинизме центральной власти и происках тех, кто живёт рядом, и предложили решить все вопросы силой. Радикальные течения в те годы не имели сопротивления и получали не только одобрение органов власти новых стран, но и комплексную зарубежную подпитку — идеологическую и финансовую.

Настоящему врагу, стратегам из-за океана, этот нехитрый метод позволил окрасить в багряные цвета судьбы целых народов. Бытовые конфликты стремительно масштабировались до войн, неугодные люди вытеснялись или ликвидировались. Между бандформированиями радикальных исламистов, бандеровцами или грузинскими националистическими батальонами разница, как показал реальный опыт, не столь велика — они все лишь инструменты в руках кукловодов.

На территории Абхазии в 1992 году особую репутацию бандитов и террористов получил грузинский нацбат «Мхедриони» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его участники называли себя потомками средневековых рыцарей и защитниками Грузии, они носили медальоны с изображением святого Георгия и отличались особой формой одежды с обязательными тёмными очками. В реальности нацбат был вовлечён в криминал, занимался разбоями и грабежами, насилием и другими тяжкими преступлениями. На стороне Тбилиси воевали и другие группировки националистов, совершавшие преступления против мирного абхазского населения, в том числе в отношении этнических армян, русских и греков. Они расстреливали людей из артиллерии и стрелкового оружия, вырезали целые семьи.

Российские миротворцы Mil.ru

Спустя 30 лет после распада СССР стало очевидным, что единственной силой, способной обеспечить стабильность и безопасность на постсоветском пространстве, является Россия. Ни один конфликт, заложенный в силу каких-то исторических причин, будь то Нагорный Карабах, Ферганская долина или Приднестровье, не исчез.

Более того, активны внешние силы, которые заинтересованы в подогревании напряжённости и разжигании противостояния. Они используют территориальные споры в республиках бывшего СССР для давления на Россию, для обострения ситуации, для построения русофобских режимов. Государственные перевороты произошли в Грузии, Армении, Украине, Киргизии, массовые беспорядки бушевали на улицах городов Белоруссии и Казахстана. Но каких неприятностей такие геополитические атаки ни доставляли бы России, она способна дать им отпор. Главными же проигравшими каждый раз оказываются жители тех стран, где бытие определяет ненависть, а интересы населения всегда приносят в жертву ради выгоды Запада.

Главный урок, который давно пора усвоить республикам бывшего СССР, — стабильность, развитие и мир к ним могут принести только тесные отношения с Россией.