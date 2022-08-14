14 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 20:44 — REGNUM ***

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр энергетики Турции прокомментировал ситуацию с АЭС «Аккую»

Как сообщает газета BirGün, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез ответил на вопросы, касающиеся атомной электростанции «Аккую», которую строит российская госкомпания «Росатом». «Проблемы не решены, мы продолжаем работать над вопросом. Мы не допустим каких-либо нарушений по срокам проекта. Решения, принятые без консенсуса, будут иметь административные и юридические последствия», — сказал Донмез. Он добавил, что АЭС «Аккую» — один из мегапроектов Турции: «Реализация проекта началась в соответствии с соглашением, достигнутым с Россией в 2010 году. Работы продолжаются. Проект создан по модели «строительство-эксплуатация». Атомная электростанция «Аккую» принадлежит России. Крупнейшим подрядчиком строительства является совместная российско-турецкая компания. В течение двух-трех лет система работала отлажено. «Однако в прошлом месяце между сторонами возник спор. Как только дело дошло до нас, это было в начале июля, мы сразу приступили к решению проблемы между сторонами. В таких крупных проектах время от времени возникают конфликты в административном и финансовом плане. К сожалению, до сих пор эти проблемы не удалось преодолеть. Мы продолжаем над ними работать. Этот вопрос также поднимался на последней встрече нашего президента с господином Путиным в Сочи. Потому что вы знаете, что оба лидера давали обещания по поводу реализации проекта. Каковы наши приоритеты здесь? Мы не можем допустить никакой задержки. Во-вторых, здесь за последние годы накоплен значительный отечественный опыт. Также в этом в проекте задействованы около 25 тысяч человек, 20 тысяч из них — граждане Турции. Мы не позволим нашим человеческим ресурсам страдать и подрядчикам страдать», — сказал он.

Центральный банк переезжает в Стамбул

Согласно сообщению обозревателя газеты Milli Gazete Бюньямина Гюлера, начался процесс переезда Центрального банка Турции из Анкары в Стамбул. Ранее планировалось переместить Центробанк в Финансовый центр в Стамбуле «Аташехир», однако в связи с продолжающимся строительством последнего временно банк будет находиться и обслуживать клиентов в другом здании. Между тем до сих пор неясно, почему было принято решение о переезде во время продолжения строительных работ. Также стало известно, что почти 100 сотрудников ЦБ хотят покинуть банк из-за неопределенности и отсутствия возможности планирования.

Центральный банк Турции Gov. tr

50 бронемашин из Турции на Украину

По сообщению газеты Cumhuriyet, Турция поставила Украине 50 военно-транспортных бронемашин типа «Кирпи». В статье говорится, что Киев заказал еще 150 машин. Полноприводные бронетранспортеры «Кирпи» могут перевозить двенадцать солдат помимо экипажа. Машина производится компанией BMC, близкой к правительственной Партии справедливости и развития. Машина получила название «Кирпи», что с турецкого переводится как «ёж», в честь способности ежей защищаться от угроз своими шипами. Основным потребителем этих бронемашин, устойчивых к минам, являются Вооруженные силы Турции.

США отреагировали на «рублевое» соглашение между Турцией и Россией

Представители Госдепартамента США дали интервью в письменном виде представителю турецкой медиаструктуры Ciner Media Group в США Али Чинару. Госдеп прокомментировал договоренности, достигнутые по итогам встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи. Речь зашла о вопросе расчета в нацвалютах. «К данному моменту, похоже, нет никаких доказательств оборота незаконных российских денег в Турции», — заявили в Госдепартаменте, призвав Анкару не становиться убежищем для якобы «незаконных» российских активов. «Мы хотели бы напомнить вам, что Турция выразила твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, а президент Эрдоган назвал действия России «неприемлемыми», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

Буровое судно Abdulhamid Han отправилось в путь

Газета Sözcü отмечает, что президент Турции и глава Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Мерсине на церемонии отправки бурового корабля Abdülhamid Han («Абдулхамид Хан») на его первую миссию. «Исследовательские и буровые работы, которые мы проводим в Средиземном море, находятся в нашей юрисдикции. Нам не нужно просить у кого-либо каких-либо разрешений для этого. Когда буровое судно «Абдулхамид Хан» начнет работать, вероятно, будут те, кто попытается остановить нас», — сказал турецкий лидер. Судно «Абдулхамид Хан» длиной 38 метров и шириной 42 метра является четвертым буровым судном Турции после Fatih, Kanuni и Yavuz. В связи с буровыми работами в Восточном Средиземноморье существует риск возобновления напряженности, который в итоге может привести к угрозе начала военного конфликта между Турцией и Грецией, как это уже происходило летом 2020 года.

Эрдоган может поговорить по телефону с сирийским лидером Асадом

Как пишет обозреватель газеты Türkiye Йылмаз Билген, известная своей близостью к правительству, Эрдоган предложил своим иранским и российским коллегам в Сочи и Тегеране, чтобы Турция вместе с Россией, Ираном и Дамаском предприняла совместные действия против боевиков Рабочей партии Курдистана на востоке страны. В статье также говорится, что разговор Эрдогана и сирийского президента Башара Асада, о котором, как сказали в Анкаре, «еще слишком рано говорить», всё же может состояться по телефону. С другой стороны, отмечается, что Турцию посещал член Национального собрания Али Ахмет Саид (Адонис) Ишбир, которого называют «наставником Асада». «Еще одним важным событием в турецко-сирийских отношениях стало то, что администрации обеих стран начали создавать комиссию экспертов, хорошо знающих регион», — пишет газета.

Украина начинает производить беспилотники Bayraktar

Новостное издание HABERRUS сообщило, что посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, будто бы турецкая компания Baykar, которая специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, сформировала украинское подразделение и готовится построить завод в стране. В интервью агентству «РБК-Украина» Боднар сказал, что компания Baykar создала местную компанию на Украине, уже приобрела землю и разрабатывает проект производства боевых беспилотников. Согласно статье, большая часть компонентов, которые станут производиться на Украине, будет использоваться в небоевых моделях БПЛА.

Bayraktar TB2 Bayhaluk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Конье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Конью для участия в 5-х Исламских играх солидарности, сообщает газета Milliyet. Алиев, присутствовавший на церемонии открытия игр с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посетил олимпийскую деревню в кампусе Сельджукского университета имени Алаэддина Кейкубада. Перед началом демонстрации Эрдоган встретился с Алиевым, президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром, президентом Палестины Махмудом Аббасом и другими главами государств.

Турция начала выдавать бессрочные виды на жительство крымским татарам

Как передает новостное издание HABERRUS, крымские татары были включены в статус «народов с тюркскими корнями». Таким образом, крымские татары получили статус, который имеют турки-месхетинцы, уйгуры, болгарские и греческие тюрки, что дает право на получение долгосрочного вида на жительство. При нормальных обстоятельствах негражданин должен прожить в Турции восемь лет без перерыва, чтобы получить долгосрочный вид на жительство. Однако с изменениями, внесенными в 2017 году, стало возможным предоставлять долгосрочные виды на жительство тюркам из Болгарии, Греции, туркам-месхетинцам и уйгурам без требования соблюдения вышеупомянутого срока. Теперь к ним добавились крымскотатарские турки.

Еще один шаг от Эрдогана на встречу к Асаду

Издание Shaber цитирует министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, состоявшейся в связи с закрытием 13-й конференции послов. На ней министр коснулся сирийского вопроса. «Нам нужно как-то сделать так, чтобы оппозиция и режим в Сирии как-то договорились», — сказал Чавушоглу. Самыми яркими словами министра стало публичное заявление о том, что он встречался с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом в октябре 2021 года. Утверждается, что Чавушоглу передал Микдаду сообщение о том, что трансграничные операции Турции направлены не против суверенитета Сирии, а для защиты ее территориальной целостности.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу Meghdad Madadi from Tasnim News Agency

КРАТКО О ВАЖНОМ

Экспорт товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46% в годовом исчислении до 791 млн долларов. Турция поднялась на четвертое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российский рынок.

После заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что «мы примирим Асада и оппозиционные группы», во многих городах на севере Сирии прошли антитурецкие акции протеста под контролем Свободной сирийской армии (ССА), поддерживаемой Анкарой. В городах Джараблус и Азез протестующие скандировали лозунги против Турции.

Утверждается, что к концу августа турецкие авиалинии увеличат количество ежедневных рейсов между Россией и Турцией с 85 до 100.

Решением президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованным в «Официальной газете», были изменены места службы 422 гражданских администраторов и начальников полиции в 13 провинциях Турции.