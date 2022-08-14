14 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который считает, что согласие Киева на переговоры с Москвой равнозначно поражению Украины и Европы.

Оксана Переможенко, , 20:23 — REGNUM Согласие Киева на переговоры с Москвой равнозначно поражению Украины и Европы. Об этом 13 августа в интервью украинскому изданию «Бабель» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно — что Россия выиграла. Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых», — отметил он.

По мнению украинского чиновника, сам факт переговоров между Украиной и Российской Федерацией может «зафиксировать цивилизационную катастрофу», и после их начала якобы последует падение «всей глобальной системы безопасности».

Подоляк уверен, что киевский режим заплатил высокую цену — она дороже, нежели возможность незамедлительного прекращения огня.

Заявление украинского чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многим участникам обсуждения пришлась не по душе мысль о переговорах с представителями киевского режима, так как задачи спецоперации должны быть выполнены. Иные отметили, что Киев не будет исполнять достигнутые договоренности и соглашения смысла не имеют. Были и те, кто считает, что заявление чиновника указывает на то, что украинской власти плевать на свой народ. Также некоторые считают, что западные кураторы не дают Киеву добро на переговоры с Москвой.

«С фашистами переговоры не ведём!» — написал RST.

«А смысл с ними вести переговоры и подписывать договора, если они их нарушат на следующий день?» — не понимает Астемир А.

«Очередное подтверждение [того], что нацисткой украинской хунте плевать на народ, который для них никогда не был своим. Им нужны деньги, чтобы их попилить и разграбить страну, продав всё, что можно…» — отреагировал Vitaly.

«Я думаю, граждане России не поддержат переход к переговорам, пока Украина не будет отодвинута за Днепр и не покинет Одесскую и Николаевскую области. Но и тогда это не будет инициативой российской стороны», — пишет «Основоположник чего-то».

«Можно подумать, что переговоры сейчас в интересах России», — добавил Алексей К.

«Какие переговоры?! До Львова!» — призвал Zа VDV.

«Очень надеюсь, что наши не пойдут на «Минск-3». Все знают, как Украина «соблюдает» договоренности», — отметила Елена.

«Переговоры только с подписанием полной и безусловной капитуляции Украины», — подчеркнула Alena.

Время Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Работайте, братья! Переговоры после достижения всех целей СВО», — комментирует новость 51 052.

«Никто с этой швалью договариваться и не будет. С переговорами в свое время выйдет кто-то из западных кураторов», — отметил «Алм».

«Полное освобождение Украины, включая западные области! Всё что было при СССР — это русское априори!..» — считает один из участников обсуждения.

«Минск-3» — это страшный сон. Не дай Бог», — отреагировала Лариса М.

«Хозяева запрещают вести переговоры, иначе все деньги потеряют, им же всем США и Европа платит», — отреагировала Наташа.

«Переговоры с Россией Украине запрещает Запад. По мнению Запада, Украина ещё недостаточный ущерб понесла, поэтому надо вооружать и вооружать…» — пишет еще один участник обсуждения.

«Гордые, да? А людей вам не жалко, значит?..» — спросил Андрей.

«Американцы не дали добро», — написала Ольга Р.

«Когда гордость дороже жизней тех, кто за тебя голосовал…» — отметила Victory.

«Увы и ах, вам придётся рано или поздно это сделать, господин Подоляк…» — пишет Андрей.

«Пока мобилизационный ресурс не исчерпают, так и будет», — комментирует Mikhail.

«Ну реально маньяки же…» — подытожил Sasha M.