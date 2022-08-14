Челябинск, 14 августа, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель перевёл мошенникам 3,2 млн рублей. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Установлено, что гражданину 1969 года рождения позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о «подозрительных действиях со счётом, на котором хранятся его сбережения». А затем убедил его срочно перевести все имеющиеся деньги на «резервные» банковские счета.

Гражданин дал мошенникам коды доступов из своего личного кабинета, а после этого выполнил более 15 переводов на счета в иностранных банках, продиктованные злоумышленником.

Как сообщало ИА REGNUM, в России растёт количество случаев мошенничества, в том числе и телефонного. Также вырос объём средств, похищенных мошенниками у граждан.