Энергодар, Украина, 14 августа, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Артиллерийский удар нанесён украинскими боевиками 14 августа по Запорожской АЭС, сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

На этот раз удар был нанесён по распределительному устройству АЭС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ракетном обстреле города Энергодара (Запорожская область), на территории которого находится АЭС. Погиб мирный житель, ранена женщина.