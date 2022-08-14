Вашингтон, 14 августа, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина 14 августа открыл огонь у здания Конгресса США, сообщили в полиции Капитолия.

(сс) Alan Levine Конгресс США

Выстрелы производились им в воздух. На место происшествия прибыли правоохранители, но мужчина успел покончить с собой.

«Никто не пострадал, и непохоже, чтобы мужчина выбрал в качестве мишени членов Конгресса, которые сейчас на каникулах», — отметили в полиции.

Обстоятельства происшествия уточняются.