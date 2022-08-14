Неизвестный у Конгресса США стрелял в воздух и покончил с собой
Вашингтон, 14 августа, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина 14 августа открыл огонь у здания Конгресса США, сообщили в полиции Капитолия.
(сс) Alan Levine
Конгресс США
Выстрелы производились им в воздух. На место происшествия прибыли правоохранители, но мужчина успел покончить с собой.
«Никто не пострадал, и непохоже, чтобы мужчина выбрал в качестве мишени членов Конгресса, которые сейчас на каникулах», — отметили в полиции.
Обстоятельства происшествия уточняются.