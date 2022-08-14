Энергодар, Украина, , 19:35 — REGNUM Один человек погиб в Энергодаре после удара киевской армии по жилым районам города, сообщили в администрации освобожденных районов Запорожской области.

Запорожская АЭС DENAMAX

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

Еще один человек получил осколочные ранения.

Также в администрации сообщили, что ВСУ нанесли удар по району теплоэлектростанции Энергодара. В непосредственной близости от ТЭС загорелась трава, на место направлены пожарные расчеты.

Ранее член главного совета администрации области Владимир Рогов заявил, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской АЭС и Энергодара украинскими войсками, в том числе обломки американской высокоточной ракеты GMRLS.