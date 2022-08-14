Энергодар, Украина, 14 августа, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Один человек погиб в Энергодаре после удара киевской армии по жилым районам города, сообщили в администрации освобожденных районов Запорожской области.

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Еще один человек получил осколочные ранения.

Также в администрации сообщили, что ВСУнанесли удар по району теплоэлектростанции Энергодара. Внепосредственной близости отТЭСзагорелась трава, на место направлены пожарные расчеты.

Ранее член главного совета администрации области Владимир Рогов заявил, что увластейрегионаесть доказательства обстрела Запорожской АЭС и Энергодара украинскими войсками, в том числеобломки американской высокоточной ракеты GMRLS.