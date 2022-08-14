Донецк, 14 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обстрела Донецка киевской армией 14 августа, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Andrew Butko Донецк. Коксохимический завод

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Погиб мужчина 1954 года рождения, его жена получила ранение.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что 14 августа ВСУ выпустили по территории республики более 30 мин и снарядов за полчаса.