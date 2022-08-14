Ереван, 14 августа, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Скончался ещё один пострадавший при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване, сообщили в министерстве здравоохранения Армении 14 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пиротехника

Число погибших увеличилось до двух. Более 50 человек получили ранения.

Как сообщалось ранее, 15 пострадавших уже выписали из больниц, еще около 40 остаютсяв стационарах.

По информации мэрии Еревана, в ТЦ утром 14 августа взорвался склад пиротехнических материалов.