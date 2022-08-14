Ереван, , 19:03 — REGNUM Десять человек освобождены на месте взрыва в Ереване из-под завалов, сообщили 14 августа в МЧМ Армении.

Спасение пострадавших из под завалов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Все люди живы, с ними работают врачи. К настоящему моменту пострадавшими при взрыве на рынке «Сурмалу» числятся 57 человек. Один человек погиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взрыва на территории «Сурмалу» вспыхнул пожар, тушение которого идёт тяжело, по данным МЧС.

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