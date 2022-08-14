После взрыва в Ереване из-под завалов извлекли десять человек
Ереван, 14 августа, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Десять человек освобождены на месте взрыва в Ереване из-под завалов, сообщили 14 августа в МЧМ Армении.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Спасение пострадавших из под завалов
Все люди живы, с ними работают врачи. К настоящему моменту пострадавшими при взрыве на рынке «Сурмалу» числятся 57 человек. Один человек погиб.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взрыва на территории «Сурмалу» вспыхнул пожар, тушение которого идёт тяжело по данным МЧС.