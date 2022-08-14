Ереван, 14 августа, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Десять человек освобождены на месте взрыва в Ереване из-под завалов, сообщили 14 августа в МЧМ Армении.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из под завалов

Все люди живы, с ними работают врачи. К настоящему моменту пострадавшими при взрыве на рынке «Сурмалу» числятся 57 человек. Один человек погиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взрыва на территории «Сурмалу» вспыхнул пожар, тушение которого идёт тяжело по данным МЧС.