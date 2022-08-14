Оттава, , 18:50 — REGNUM Автор доклада «о допинге в российском олимпийском спорте» Ричард Макларен 14 августа назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от чемпионатов, передает немецкий Sportschau.

Ричард Макларен Indianexpress.com

Спортсмены не должны нести ответственность за политические и военные конфликты, отметил Макларен.

Следует вернуть российским спортсменам возможность участвовать в общих турнирах, хотя очевидно, что пока военные действия на Украине не закончатся, спортивные федерации этого не сделают, добавил он.

При этом теоретически ситуацию может изменить решение спортивного арбитража в Лозанне, в который Россия обратилась с иском, напомнил Макларен.