Вашингтон, 14 августа, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Продолжение текущей ситуации на Украине пагубно для неё, Западу, снабжающему её оружием, стоит задуматься над судьбой этой страны, заявил 14 августа американский историк Ноам Хомски в интервью Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Отметив, что Украине следовало бы переходить к дипломатическому варианту решения нынешних проблем, Хомски сказал, что нужно «мирное соглашение, отвечающее интересам обеих сторон», подразумевая под второй стороной Россию.

Со стороны Запада дальнейшее вооружение Киева — это продолжение военного варианта. «Тем, кто снабжают её (Украину — прим. ИА REGNUM) оружием, пора задуматься», — отмечает Хомски.