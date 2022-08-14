Ереван, 14 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. На встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу отправился его коллега из Армении Сурен Папикян, сообщили 14 августа в пресс-службе минобороны республики.

Gov.am Сурен Папикян

Уточняется, что армянская делегация уже отбыла в Россию. У Папикяна планируются встречи и с «другими высокопоставленными лицами».

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Напомним, переговоры глав военных ведомств запланированы на фоне недавнего обострения в Нагорном Карабахе.