Тайбэй, , 18:08 — REGNUM Визит американских конгрессменов на Тайвань — это очередная провокация Вашингтона в адрес Пекина, написал 14 августа в своем телеграм-канале лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Поездка Пелоси на Тайвань уже привела к скачку роста напряженности в регионе. Этого американцам мало?» — отметил Слуцкий.

По официальной версии, стороны планируют обсуждать отношения США и Тайваня, а также вопросы региональной безопасности, но подобные провокационные визиты лишь разрушают эту безопасность, полагает политик.

«Сенаторы и конгрессмены бросаются камнями в доме из стекла, будучи уверенными, что эпоха однополярного мира продолжается с единственным полюсом притяжения — США. Опасная иллюзия», — добавил Слуцкий.

Как сообщалось ранее, 14 августа на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки. Предполагаются встречи с главой администрации Тайваня, посещение парламента и МИДа.