Село Барятино, Калужская область, , 18:14 — REGNUM Патриотические сборы «Память поколений. Зайцева гора» впервые открылись 14 августа, в деревне Цветковка Калужской области при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Патриотически сборы проводятся благотворительным фондом «Ратники Отечества» совместно с «Поисковым движением России» в рамках поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росгвардии по Калужской области.

Мемориальный комплекс «Зайцева Гора» был создан в 1959 году на месте захоронения воинов 50-й Красной Армии. Здесь был установлен памятник красноармейцу. Прообразом фигуры солдата стал старший лейтенант 698 полка 146-й стрелковой дивизии Филипп Клименко Admoblkaluga.ru

Сборы посвящены легендарному снайперу войск НКВД младшему сержанту Илье Яцыне, который в этих местах в марте 1943 года командовал группой снайперов дивизии имени Ф. Э. Дзержинского в ходе наступательных боев на Западном фронте. Снайпер лично уничтожил свыше 70 фашистов. В рамках сборов участники познакомятся с жизнью и бытом солдат и офицеров Красной армии периода Великой Отечественной войны, примут участие в военно-исторической реконструкции «Штурм немецких позиций» с элементами боя, пройдут трехдневные курсы «Юный поисковик» и получат памятные сертификаты поисковика. Воспитанники движения «Гвардейская смена» под руководством ветеранов подразделений специального назначения Росгвардии отработают навыки стрельбы по методике снайперского дела войск НКВД, научатся ориентироваться на местности, освоят азы тактической медицины и пройдут курс по программе «Юной школы разведчика».

Завершится сбор 23 августа церемонией захоронения останков погибших воинов, поиски которых участники слета вместе со специалистами «Поискового движения России». В слете принимают участие воспитанники военно-патриотических клубов Межрегионального детско-юношеского общественного движения «Гвардейская смена».

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