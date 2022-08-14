Энергодар, Украина, 14 августа, 2022, 18:15 — ИА Регнум. О ракетном ударе со стороны украинских боевиков по жилому району Энергодара сообщает 14 августа военно-гражданская администрация города в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

При этом один мирный житель погиб, ещё одна девушка госпитализирована с осколочным ранением. ВСУ атаковали и ТЭС Энергодара, вызвав пожар на прилегающей территории.

Напомним, украинские боевики целенаправленно атакуют Энергодар, стараясь попасть по Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра.